È stata un successo la spedizione ad Andria della scuola di arti marziali Tullio Academy di Casalbordino. Nella finale di campionato italiano Wkf gli atleti del maestro Sergio Rocco Tullio hanno fatto il pieno di titoli tricolori nelle diverse categorie e discipline, confermando la loro bravura e passione. Ilaria Braghin ha ottenuto la seconda posizione nella forma a mani nude e si è laureata campionessa italiana nella forma arma lunga, nella forma arma doppia e nella forma a squadra. Adrian Popa è diventato campione italiano nel light sanda, Stefania Canosa si è classificata 2ª nella forma arma corta e ha vinto il titolo nella forma arma lunga, nella forma arma doppia e nella forma a squadra. Per Nico Troiano 2° posto nella forma mani nude e titolo italiano nella forma arma lunga e forma a squadra. Titolo italiano anche per Raul Papuc nella forma arma corta, forma arma lunga e forma a squadra, oltre ad un secondo posto nella forma arma doppia.

In totale la scuola casalese è tornata a casa con 12 titoli italiani oltre a 4 argenti e 4 ori nella gara open. Dai vertici della WKF sono giunti anche i complimenti per la gestione del tatami dedicato al kung-fu tradizionale, al Tai-ji e ai combattimenti tuishou alla vicepresidente della Tullio Accademy, Debora Di Risio, che affianca il maestro Tullio nella cura degli atleti in palestra. Per la scuola di Casalbordino il prossimo impegno è quello dell'organizzazione della seconda edizione del "Campione dell'Adriatico" e di un galà serale, in calendario per il 4 luglio, con una sfida tra Italia e Marocco.