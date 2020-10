Mancano pochi giorni al termine delle votazioni per la prima fase del Global Rap Superstar, "il primo independent rap contest online per trovare i futuri protagonisti del Rap italiano. Con una giuria di straordinaria eccellenza composta da 2nd Roof, Guè Pequeno (Club Dogo), Paola Zukar e Jacopo Pesce, Global Rap Superstar Italy non è alla ricerca di una semplice hit ma di un MC che lasci il segno". In palio c'è la registrazione di un EP di 4 tracce prodotte dai pluri-premiati 2nd Roof, un contratto di distribuzione digitale su tutte le principali piattaforme online e un live Set di presentazione esclusivo.

Tra i concorrenti c'è il giovane vastese Domenico Ronzitti, in arte Slo-d, che ha presentato il suo brano "Lettera al Signore". Sarà possibile votare fino al 27 maggio per aiutare Slo-d a superare la prima fase e proseguire nel contest. Per questo Slo-d lancia un appello a tutti i suoi concittadini (e non solo) perchè lo sostengano nel contest.

Per votare è necessario accedere al sito con il proprio account social [clicca qui] o registrarsi e poi esprimere la preferenza. Per votare clicca qui.