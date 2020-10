"Questa mattina personale della Polizia di Stato ha eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello dell’Aquila, nei confronti di D.R.E., oggi 47 enne, ritenuta responsabile del reato di furto in abitazione in concorso commesso nell'alto vastese nel 2003". Lo scrive in un comunicato il vice questore Alessandro Di Blasio, dirigente del Commissariato di Vasto.

"In particolare, la donna, unitamente ad altre tre complici di etnia rom, si era introdotta furtivamente in un’abitazione privata di proprietà di un’anziana donna, riuscendo a sottrarre denaro contante per poi darsi a precipitosa fuga. Alla donna, arrestata in flagranza subito dopo aver commesso il reato, sono state inflitte la pena di un anno e sei mesi di reclusione e l’interdizione legale e perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela".