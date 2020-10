Si terrà domenica 24, dalle ore 17,30, presso lo stabilimento balneare "Il Delfino" di Vasto Marina, la presentazione del pamphlet di Massimo Desiati, Luoghi d’incontro, venti brani di vita quotidiana in rima.

"Durante la giornata ci s’incontra in luoghi… comuni. Situazioni e momenti vissuti insieme ma senza guardarsi. Circostanze in cui ci si ritrova spesso nel corso di una qualunque giornata, senza appuntamento. Occasioni che non hanno contemporaneità ma coincidenza. Piccoli brani di succinta verità, uno per pagina. Minuti di lettura lieve di una realtà che diventa surreale. Venti illustrazioni in bianco e nero accompagnano il lettore nel fissare un sorriso".

Per l'occasione l'attore regista Stefano Marino Angelucci presenterà, recitandoli, alcuni brani contenuti nel pamplhet.