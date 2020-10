La voce: dalla parola al canto. Questo il titolo del convegno che si terrà questo sabato 23 maggio alle ore 16:30 presso l’Auditorium del Liceo Artistico di Vasto, organizzato dall’associazione ‘Angelo Canelli Jazz Club’ in collaborazione con l’associazione ‘Angel’s Eyes Gospel Choir’.

Un incontro interamente dedicato e focalizzato sulla voce e sull’utilizzo di questo strumento nelle varie sfaccettature della quotidianità. Grazie ad un vero e proprio ‘viaggio’ teorico e pratico, gli interventi degli ospiti serviranno a tracciare un filo conduttore il quale sarà davvero da aiuto per conoscere e comprendere l’uso e l’importanza dello strumento 'Voce' nelle varie arti, così come all’interno dei rapporti interpersonali.

Partendo dall’intervento del dott. Benito Michelizza (‘la voce come tratto distintivo dell’evoluzione umana’), per poi passare a quelli degli attori Franca Minnucci (‘La voce come prolungamento dell’anima’) e Silvano Torrieri (‘Il linguaggio ambiguo’), sino ad arrivare alle parole di Alessandra De Luca che analizzerà la voce nell’utilizzo canoro (‘Cosa vuol dire avere una bella voce o essere nati per cantare?’, ‘Cantanti si nasce o si diventa?’) i presenti potranno comprendere, conoscere ma soprattutto partecipare ad un incontro che mischierà al suo interno la teoria e la pratica.

A questo vero e proprio ‘viaggio alla conoscenza della Voce’, parteciperanno e saranno presenti anche il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, la dirigente scolastica del Polo Liceale ‘Pantini-Pudente’ Letizia Daniele e Italo Radoccia, giudice del tribunale di Vasto nonché vice presidente dell’associazione ‘Angelo Canelli Jazz Club’.

per maggiori info sul covegno clicca qui https://goo.gl/40W5xw