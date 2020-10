"L’euro, la crisi economica, la sovranità ceduta. Il sogno di un’Europa dei Popoli è ancora possibile? È questo il titolo del convegno organizzato da Giovani In Movimento, il sodalizio dei giovani del centrodestra vastese, per sabato 23 maggio, alle ore 18:00, presso la Sala Convegni degli ex Palazzi Scolastici, in Corso Italia a Vasto. Relatori saranno il professor Claudio Moffa, docente all’Università di Teramo, autore del libro Rompere la gabbia e Gennaro Varone, magistrato presso la Procura della Repubblica a Pescara, giudice anticorruzione per antonomasia e sotto i riflettori anche per aver preso posizione contro la moneta unica". A presentare il dibattito pubblico che si terrà a Vasto è il moderatore del dibattito, Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in Movimento.

“Una iniziativa per discutere di euro, crisi economica e dei temi strettamente connessi all’attualità, in un periodo difficile per il nostro Paese, in un’Europa a trazione tedesca nella quale sembrano prevalere gli interessi di pochi rispetto a quelli dei Popoli”, dice di Michele Marisi, che annuncia: "Il convegno non sarà una semplice lezione dalla cattedra, ma nella prima parte ascolteremo le testimonianze di alcuni commercianti ed imprenditori del territorio che soffrono non solo la crisi, ma l’euro stesso. È una manifestazione, questa, diversa dalle solite, nella quale vorremmo raccogliere l’indignazione della gente, cercando di tracciare una via d’uscita”.