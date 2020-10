Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Omnicomprensivo G.Spataro di Gissi hanno partecipato con successo e merito al Concorso Un poster per la Pace.

Il Concorso è organizzato a livello internazionale dai Lions, si svolge contemporaneamente in oltre 60 Paesi di tutto il Mondo e coinvolge più di 350.000 ragazzi dai 10 ai 13 anni, due club vastesi, il Vasto Host e il New Century, hanno sponsorizzato l’iniziativa nelle scuole medie del territorio.

Sul tema scelto per quest’anno, Condividi la Pace, sono stati premiati i disegni degli alunni Maria Caterina Ciancaglini e Robert Sebastian Kasztza della Classe IA della Scuola Secondaria di Primo Grado di Gissi.

I responsabili del Club di Vasto hanno premiato gli alunni nella loro classe ringraziandoli per la partecipazione e per il significativo contributo offerto. Ancora una volta un’importante collaborazione tra Scuola e Territorio che rende protagonisti attivi i ragazzi come portatori di valori e di messaggi positivi per la Comunità degli adulti. Gli alunni sono molto soddisfatti e contenti del premio ricevuto, si sentono gratificati per l’apprezzamento dovuto e ringraziano il Club e i professori per aver dato loro questa opportunità.