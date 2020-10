Poste Italiane comunica che giovedì 21 maggio l'ufficio postale di Vasto in via Giulio Cesare sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di salubrità degli ambienti lavorativi.

"Per consentire tali interventi, - spiegano da Poste Italiane - l'ufficio postale resterà chiuso al pubblico mentre i due sportelli automatici ATM Postamat resteranno disponibili per effettuare il prelievo di contante e per le altre operazioni consentite come le interrogazioni del saldo e la lista movimenti, le ricariche della carta Postepay e dei telefoni cellulari, il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Oltre che dai titolari di carta Postamat-Maestro (compresa la Carta Libretto Postale), gli ATM Postamat possono essere utilizzati anche dai possessori di carta Postepay, dai titolari di Inps Card e dai titolari di carte di credito aderenti ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, JCB, Diners o American Express".

Per qualsiasi ulteriore esigenza, i cittadini potranno rivolgersi al vicino ufficio postale di Vasto 1 in via Cavour, aperto al pubblico dalle ore 8.20 alle 13.35 e all'ufficio postale di San Salvo in via dello Sport, aperto fino alle ore 19.05.

L'ufficio postale di via Giulio Cesare riaprirà regolarmente al pubblico il giorno successivo ai lavori, con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35.