Per fortuna ha creato solo disagi al traffico e danni ai mezzi l'incidente avvenuto nella tarda serata sulla statale 16, il località San Nicola.

Per cause in via d'accertamento, il rimorchio di un tir che stava procedendo verso nord si è ribaltato, perdendo tutto il carico di paglia, per spostare il quale è stato utilizzato un mezzo agricolo. Per fortuna, la motrice con l'autista è rimasta regolarmente sulla strada, evitando eventuali ferimenti.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno rimesso in posizione il mezzo, i carabinieri, la polizia stradale e la protezione civile. Data l'ora tarda i disagi al traffico sono stati relativi.