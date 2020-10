Con la sconfitta di domenica scorsa in semifinale playoff contro il Real Montazzoli (2-0), è terminata la stagione del Monteodorisio. Un finale tra virgolette amaro per una squadra che ha davvero sorpreso e dominato la seconda parte della stagione. Dopo aver chiuso il girone di andata con 20 punti, i ragazzi di mister Ascatigno hanno giocato un ottimo girone di ritorno, totalizzando 36 punti grazie alle 11 vittorie (Spal Lanciano, Fresa, Paglieta, Casolana, Sporting San Salvo, Real San Giacomo 2006, Marcianese, Guastameroli, Trigno Celenza, Incoronata Calcio Vasto, Scerni), 3 pareggi (Casalbordino, Palombaro, Real Montazzoli) ed una sola sconfitta nell’ultima giornata di campionato con il Roccaspinalveti. Un terzo posto in classifica conquistato dopo una vera e propria scalata vincente.

Numeri quasi da record che hanno fatto sì che i bianco verdi disputassero i playoff di Prima categoria, risultato storico per Monteodorisio visto che non era mai accaduto. Molto di questa scalata è stato dovuto all’arrivo a metà anno di due innesti importanti come quello di Luca Madonna e di Domenico Ferrazzo, i quali hanno regalato qualità e tanti gol a questa squadra. Ed è con uno dei due, Domenico Ferrazzo, che abbiamo voluto parlare per conoscere quali sono le emozioni ed il bilancio al termine della stagione.

Con la sconfitta di domenica è terminata la vostra stagione. Partiamo proprio dalla sfida con il Real Montazzoli: cosa è andato storto? Innanzitutto vorrei fare i complimenti al Montazzoli che si è dimostrato più concentrato e cattivo di noi. Purtroppo non siamo riusciti ad entrare in partita e, come al solito, c’è mancata un pò di brillantezza.

Nonostante questo, siete riusciti ad ottenere un risultato storico: il Monteodorisio non era mai arrivato a disputare i playoff di Prima categoria. C’è più rammarico o soddisfazione per quanto fatto quest’anno? Il rammarico c’è perché arrivare allo scontro diretto con il vantaggio del doppio risultato e poi perdere, è difficile da mandare giù, però resta la soddisfazione di aver regalato un giorno di festa a questo paese che merita tanto per la serietà della propria società.

Avete giocato una seconda parte del campionato davvero positiva, andando a vincere moltissime partite nelle ultime gare con dei numeri quasi da record. Credevate di vincere i playoff? Sì, la seconda parte del campionato è stata fantastica. Abbiamo fatto meglio di tutti, grazie al tanto lavoro e alla tanta umiltà. Non pensavamo di vincere i play off, ma di giocarcela fino alla fine lottando su ogni pallone.

Qual è stata secondo te la forza di questo gruppo? La nostra forza è l'amicizia e l'unione, fattori che si sono rilevati importanti anche e soprattutto grazie al mister Gigi che è stato perfetto a gestirci in qualsiasi circostanza.

Parliamo ora invece del tuo arrivo a Monteodorisio. A metà anno dal GS Montalfano tu e Luca Madonna siete passati alla corte di mister Ascatigno. Perché questa scelta? C’è stato qualcosa che non è andato con mister Liberatore? Tra noi e il mister Liberatore non ci sono mai stati problemi tanto meno con la società del Montalfano. È stata una nostra decisione quella di cambiare squadra e non la rimpiango. Sono felice di come sono andate le cose.

E adesso? Quali sono i tuoi piani per il prossimo anno? Di solito non programmo le cose. Si vedrà ed è troppo presto per pensarci. Adesso voglio prepararmi al meglio sulla sabbia per essere trai convocati del beach soccer.

Ci sono dei giocatori della tua squadra in particolare con i quali vorresti giocare anche l’anno prossimo? Quest'anno ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori bravi, ma uno in particolare con il quale vorrei continuare a giocare è ‘il gemello’ Luca Madonna.

Guardando al tuo rendimento quest’anno, ti ritiene soddisfatto? A me non piace giudicare le mie prestazioni, però tutto sommato sono soddisfatto.

Tra le squadre locali che militano in serie maggiori, ti piacerebbe giocare con una di queste? Mi piacerebbe tanto giocare all'Aragona.