Il Comune di vasto esternalizza i servizi di manutenzione del verde pubblico. A vincere l'appalto è un'impresa di Farindola (Pescara), che si è aggiudicata la gara praticando un ribasso del 47% sull'importo iniziale stanziato dall'amministrazione comunale. La ditta privata riceverà dal Comune 145mila euro. Al bando avevano risposto 3 imprese.

Intanto, giorno per giorno si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini sullo stato di incuria in cui versano le aree verdi di Vasto e, più in generale, il patrimonio pubblico. Queste foto, inviateci dai lettori, riguardano il parco giochi di piazza Baden Powell, in via dei Conti Ricci, e i bagni del cimitero.