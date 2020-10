Documenti, immagini e ricordi nel centenario della Grande Guerra. Nella sala consiliare di Gissi è stata inaugurata domenica 17 maggio la mostra allestita dall'associazione culturale Lu quart da pit, con il sostegno dell'amministrazione comunale. La cura per la ricerca storica e dei materiali di Arturo Di Martino ha permesso di ricostruire le vicende di quegli anni con uno sguardo privilegiato verso i giovani che partirono da Gissi per andare a combattere a centinaia di chilometri di distanza.

Si tratta della prima iniziativa del territorio che ieri ha visto anche il passaggio, lungo la statale 16, della staffetta dell'Esercito Italiano in marcia verso Trieste [ARTICOLO - FOTO - VIDEO].

La mostra è stata accompagnata da un convegno, in cui i rappresentanti della Soprintendenza hanno dato pubblica testimonianza della validità della mostra. Sarà possibile visitarla a Gissi fino al prossimo 24 maggio, giorno in cui si apriranno ufficialmente le celebrazioni in Italia per ricordare la Prima Guerra Mondiale. Poi, secondo le intenzioni di curatore e Soprintendenza, sarà una mostra itinerante, così che tutti possano visitarla e ricordare, attraverso testimonianze e reperti, le vicende del popolo italiano.