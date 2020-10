Si è concluso ieri pomeriggio con l’ultima giornata il campionato juniores regionale. Dopo aver festeggiato già la scorsa settimana il trionfo nel girone (leggi l'articolo), il Vasto Calcio ieri ha battuto 2-0 il San Vito in casa chiudendo con 60 punti in classifica quest’annata e facendo festa ancora per il passaggio nel campionato juniores d’elite- con tanto di fuoci d'artificio- dove, insieme all’U.S. San Salvo, il Cupello Calcio, il Vasto Marina e la Vastese (?), il prossimo anno disputerà una stagione ai livelli che gli competono.

Ieri in gol al 23’ La Penna e al 90’ Desiati. Una vittoria che ha confermato l’imbattibilità casalinga durata tutto l’anno. Un gruppo che ha dimostrato di poter competere con squadre di livello superiore, quello allenato da mister Paolo Acquarola e la prossima stagione ne vedremo delle belle in un girone composto da cinque squadre locali. I numeri del Vasto Calcio parlano da soli: 19 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, terzo miglior attacco del girone (73 reti) con un reparto difensivo che ha subito meno gol di tutti (11 reti).

Dunque i vastesi non possono che ritenersi soddisfatti di quanto fatto quest’anno ed hanno già la mente proiettata alla prossima stagione. In casa Casalbordino, nel primo anno in cui si è tornati ad avere una squadra juniores, si è meno contenti ma comunque soddisfatti. Ieri pomeriggio a Fossacesia i giallorossi sono stati sconfitti 4-1 ed hanno così chiuso il campionato al quarto posto.

Tutti i risultati dell’ultima giornata

Maiella-Valle Del Foro (da giocarsi)

Fossacesia-Casalbordino 4-1

Mario Tano-Virtus Ortona 7-0

Real Caldari-Sporting Casoli 3-5

Tre Ville-Fara San Martino (da giocarsi)

Vasto Calcio-San Vito 2-0

riposa:Villa Santa Maria

La classifica finale

Vasto Calcio 60 (campione regionale)

Mario Tano 53

San Vito 50

Casalbordino 48

Fossacesia 46

Virtus Ortona 42

Sporting Casoli 42

Maiella Calcio 31

Villa Santa Maria 23

Valle Del Foro 21

Tre Ville 17

Fara San Martino 7

Real Caldari 5