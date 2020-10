Dopo aver battuto in casa 2-1 l’Intrepida (leggi l'articolo), le ragazze della Pro Vasto femminile sul sintetico di Ortona dicono addio al sogno Coppa Abruzzo. Al termine dei novanta minuti, infatti, le biancorosse sono uscite sconfitte con il risultato di 4-0 contro le avversarie che hanno conquistato la finalissima. Una partita ‘strana’ e decisasi nel finale. Dopo essere andate sotto di due gol, le vastesi hanno sfiorato il gol del 2-1 che le avrebbe portate al supplementare con la conclusione della Litro non andata a segno. Successivamente hanno subito altri due reti negli ultimi minuti terminando così la stagione. Un’annata comunque positiva malgrado l’epilogo.

Ad inizio anno quest’organico veniva dato quasi per spacciato, a detta di tutti in lotta per una salvezza. Poi, partita dopo partita, la Pro Vasto ha portato a casa diverse vittorie concludendo con un terzo posto in coabitazione con il Real Bellante la stagione. Certamente, una volta trovatesi in semifinale, tutte avrebbero voluto conquistare la finale ma così non è andata e ciò che resta non è l’amarezza di non avercela fatta, bensì la soddisfazione di esserci arrivate.

‘La nostra resta una stagione fantastica’ ha affermato mister Nicola Di Martino ‘perché per noi è stato un onore arrivare fin qui e a dire la verità non ce lo aspettavamo. Con un organico costituito da poche ragazze con esperienza e con i pochi allenamenti affrontati al completo, nessuno poteva mai pensare di chiudere questa stagione al terzo posto e di arrivare sino in semifinale di Coppa Abruzzo. Malgrado i nostri limiti, ritengo che quella di quest’anno sia stata una stagione fantastica e non è eccessivo parlare di un miracolo, perché di questo si è trattato. Ci siamo allenati poche volte, molte ragazze non avevano esperienza, ci sono state tante difficoltà ma nonostante questo siamo andati avanti e abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Sono certo, e non si tratta di una scusa, che se avessimo giocato la partita di domenica un mesetto fa il risultato sarebbe stato diverso. Siamo arrivati al rush finale con l’acqua alla gola. Merito comunque all’Ortona, squadra più attrezzata ed organizzata della nostra.’

In casa Pro Vasto femminile parlare di futuro è ancora prematuro, come del resto mister Di Martino ci ha confermato: ‘Ancora non sappiamo niente. Non sappiamo cosa accadrà ma di sicuro avremo bisogno di una maggiore organizzazione, più risorse e di una squadra attrezzata non solo per un solo campionato, ma per far sì che possa esserci una pianificazione seria. Ancora è presto per conoscere cosa avverrà in futuro, ma sarebbe anche giusto iniziarci a pensare’.