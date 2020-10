Si è svolta domenica scorsa la visita dei bambini della scuola primaria "L'Albero Azzurro" all'Expo 2015, l'ultima delle tappe di un progetto pedagogico voluto fortemente dalla coordinatrice Claudia Gattella, che, come sottolineato dalla scuola "ha visto la sezione dei bimbi che a settembre frequenteranno la scuola primaria crescere in una prospettiva di attenzione all'educazione alimentare, al rispetto per l'ambiente e alla sua tutela con una partecipazione attiva".

"Infatti - spiegano dalla scuola - nell'arco dei tre anni i bambini hanno coltivato l'orto, adottato alcuni alberi, conosciuto tanti prodotti della terra, lavorato con il cibo in laboratori di cucina, ma anche artistici, nella realizzazione di colazioni e pranzi per i genitori, nonché nell'organizzazione di percorsi alimentari sperimentali insieme al pediatra Nicola Pio Squadrone e alle nutrizioniste Manuela Di Silvio e Roberta Bonomo. Il percorso ha visto coinvolte nell'ultimo semestre anche altre scuole della nostra rete territoriale (Il Mondo del bambino e Girotondo di Vasto, Il mondo che vorrei di San Salvo) e una scuola di Istanbul. Infatti, il progetto si è concluso con la realizzazione di un approfondimento e riflessione sui semi e sulla potenza che un elemento così piccolo della natura possa avere, tanto da essere la salvezza del mondo intero".

"Semigiramondo - proseguono dalla scuola - è diventato un contenitore/costruttore di attività meravigliose: l'osservazione di decine di semi, la catalogazione, la provenienza con la costruzione di mappe, le ricette, i semi che guariscono, i semi strumenti musicali, i semi nelle favole come per esempio 'il fagiolo magico', i semi per molte attività insieme a nonni e genitori. Il progetto è racchiuso in un giornalino per permetterne la diffusione alle famiglie e a tutte le altre scuole che vorranno realizzarlo, visto che è stato proclamato tra le eccellenze per l'Abruzzo dal MIUR e sarà presente in alcune giornate dei mesi estivi nel padiglione Italia!"

Intanto nella giornata di domenica - insieme ai genitori, ai fratellini e alle loro maestre Francesca Civico, Claudia Gattella, Angelica Sabatini - i bambini sono andati a conoscere la mascotte Foody e hanno partecipato a varie attività nel padiglione Chidren Park e Slowfood.