Arrivano ancora buone notizie dal settore giovanile dell’U.S. San Salvo. Nei prossimi giorni il giovane calciatore Giampiero Di Pietro si recherà a Carpi per tenere un provino con la locale compagine appena promossa in serie A. Il 21 maggio Di Pietro sarà nel territorio emiliano e avrà la possibilità di confrontarsi con una grande realtà che in questi ultimi anni è cresciuta sino alla scalata nella massima serie.

A comunicarlo è la stessa società del presidente Evanio Di Vaira attraverso una nota: ‘L’impegno e l’investimento dell’U.S. San Salvo nel settore giovanile- si legge - continua a dare i suoi frutti. Un grazie particolare va al tecnico Claudio Gallicchio che anche a stagione conclusa e a diversi chilometri di distanza continua a lavorare per i colori biancazzurri. Sul gioiellino biancazzurro classe 1998 ci sono puntati gli occhi di diversi club professionisti che hanno già visionato il calciatore’.

Successivamente, sempre nel comunicato stampa, è lo stesso Di Vaira a comunicare la propria soddisfazione e ribadice: ‘Noi non ci fermiamo mai e continueremo a lavorare anche in questo periodo per far crescere l’U.S. San Salvo”.