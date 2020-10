Si è conclusa con un terzo posto l'esperienza della Protezione Civile Valtrigno nella gara nazionale di primo soccorso organizzata dalla Misericordia di Pescara nella città adriatica. Per due giorni i gruppi provenienti da tutta Italia si sono cimentati in prove di soccorso in scenari come quello domestico, gli incidenti sportivi, incidenti sul lavoro, liti tra tifosi, soccorso sul luogo di un sisma, soccorso di neonati.

I sei volontari della Valtrigno hanno affrontato le prove con grande competenza, mettendo in pratica quanto appreso nei corsi di formazione. E, alla fine della gara, hanno ottenuto, così come accaduto nel 2014, il terzo posto.