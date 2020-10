Si è verificato intorno alle ore 12.30 il primo dei due incendi che ha tenuto occupati vigili del fuoco e polizia municipale. È stata proprio una pattuglia della municipale, durante il servizio di controllo del territorio, ad individuare l'incendio divampato su un'area adiacente alla pista ciclabile di Vasto Marina, all'altezza di via Austro. L'incendio è stato quindi segnalato ai vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento il rogo in brevissimo tempo.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 14,15, il secondo tempestivo intervento dei vigili del fuoco, per un altro incendio verificatosi nuovamente sulla pista ciclabile nel tratto ricompreso tra l’Hotel Lido e il condominio Il Quadrifoglio. Anche in questa circostanza, si è reso necessario l'intervento della polizia municipale, per la chiusura del tratto della pista ciclabile, per evitare pericoli agli utenti della stessa.