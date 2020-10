Il sogno continua. Nei play-off del campionato regionale a squadre di biliardo ai 5 e ai 9 birilli, Vasto si qualifica tra le magnifiche 8 che si giocheranno lo scudetto d’Abruzzo e Molise.

Con due vittorie al fotofinish, L’Ateneo Vasto supera i play-off e guadagna l'accesso alla poule finale. La scorsa settimana i biancorossi hanno battuto fuori casa prima il Trasacco e poi l’Amatori Montesilvano, capitanato dal forte Paolo D’Andreamatteo. Identici i risultati: 3-2, con i vastesi che sono riusciti in entrambi i confronti a piazzare la steccata decisiva al termine di una serie di sfide combattute sul filo dell’equilibrio.

Ora, nei quarti di finale, li attende la doppia sfida con l’Ortona. Match d’andata domani alle 19 a Vasto, sui biliardi del circolo L’Ateneo di via dei Conti Ricci; ritorno venerdì a Ortona, presso l’Accademia del biliardo, in via dei Frentani.

Si preannuncia un martedì da leoni. Guido Cicchetti, capitano della formazione vastese, suona la carica, ma rimane coi piedi per terra: “A Montesilvano abbiamo giocato un incontro perfetto con una squadra molto organizzata, sulla carta superiore a noi, ma comunque alla nostra portata. Domani dovremo affrontare l’Ortona, che è una delle squadre favorite per la vittoria finale. Ma noi metteremo in campo tutte le forze per darle fastidio, perché non siamo da meno”.

Le magnifiche 8 – Al campionato hanno partecipato 21 squadre. Dopo la prima fase dei play-off, ne sono rimaste in gara 8: Joker Montesilvano, Amigos Francavilla, L’Ateneo Vasto, Ortona, Casablanca L’Aquila, Birillo Pescara, Teti Club Chieti e il Villamagna guidato dall’evergreen Gianfranco Di Domenico.

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: Joker Montesilvano-Amigos Francavilla; L’Ateneo Vasto-Ortona; Casablanca L’Aquila-Birillo Pescara; Teti Club Chieti-Villamagna.