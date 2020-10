Ha il sapore dell'impresa il quinto posto conquistato da Andrea Iannone nel gran premio di Francia, quinta prova della stagione [ARTICOLO]. Con una spalla malconcia dopo la caduta nei test del Mugello, il pilota vastese è partito benissimo, come mai gli era riuscito nelle prime quattro gare della stagione, e si era piazzato al terzo posto. Poi, quando la sua resistenza fisica era al limite, è stato protagonista di un entusiasmante duello con Marc Marquez. A colpi di sorpassi e controsorpassi Iannone ha fatto sudare non poco il campione del mondo prima di lasciargli la quarta posizione. Il rammarico, ovviamente, è per quella sfortunata caduta di qualche giorno fa. In condizioni ottimali il pilota della Ducati numero 29 avrebbe avuto ottime chance di podio.

"È stata una gara molto difficile per me, forse la più difficile della mia vita - ha commentato Iannone -. All’inizio stavo bene, avevo un buon passo ed ero contento di come stava andando. Fino al decimo giro stavo girando veloce, dietro a Lorenzo e Dovizioso, ma poi ho iniziato ad accusare dolore al braccio sinistro e per compensare ho usato molto di più quello destro, che si è affaticato e pertanto non sono più riuscito ad essere efficace in frenata.

Ho fatto anche un paio di errori perdendo tempo e sono stato raggiunto da Smith e Marquez, con cui ho fatto una bella battaglia. In ogni caso devo essere contento per oggi, perché è stato veramente difficile concludere la gara, e voglio ringraziare la mia squadra che mi ha messo a disposizione una moto molto competitiva e mi ha permesso di portare a casa questo risultato. Voglio anche ringraziare i ragazzi della Clinica Mobile che mi hanno supportato e si sono presi cura di me durante tutto il week-end". Con i punti conquistati ieri in Francia Iannone resta al quinto posto della classifica mondiale.

Ma l'appuntamento con il podio (magari con un posto sul gradino più alto) è solo rimandato. Tra due settimane, il 31 maggio, ci sarà il Gran Premio d'Italia al Mugello, pista in cui i ducatisti proveranno a regalare una gioia ai loro tifosi. Il fan club di Andrea Iannone si sta già mobilitando per essere presente in massa a bordo circuito. Come da tradizione ci sarà l'autobus che partirà alle 24:00 dal terminal di Vasto per portare i tifosi di Ian29 in pista. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Carmine (329.1188555) o Filippo (347.6535281).