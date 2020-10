Si è rinnovato ieri il gemellaggio tre la banda di Gissi e quella di Recanati. Sono stati i marchigiani del Concerto musicale "Beniamino Gigli" a raggiungere il comune del Vastese, dopo aver già ricevuto la visita dei loro colleghi, e vivere una giornata nel segno della musica bandistica. Il primo appuntamento è stato al mattino, con l'inaugurazione della mostra sulla Prima guerra mondiale. Allo scambio di doni tra le due rappresentanze era presente anche il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo. Poi i musicisti recanatesi si sono esibiti lungo corso Remo Gaspari, fino ad arrivare in chiesa dove hanno ricevuto la benedizione del parroco.

Un secondo momento musicale si è svolto al termine della celebrazione, per concludere poi la giornata nel pomeriggio, con un concerto insieme alla banda di Gissi. A guidare la delegazione di Recanati c'erano il direttore Stefano Crucianelli e il presidente Sergio Vincenzoni, mentre per l'associazione Amici della Musica di Gissi c'erano la presidente Luana Di Nardo e il professor Nicola Mariani. La banda di Gissi quest'anno taglia il traguardo dei trent'anni e per l'estate è già in programma una gran festa. "Ad agosto organizzeremo una giornata in cui inviteremo a suonare tutti coloro che hanno fatto parte della banda - annuncia Mariani-. Sono oltre 350 persone e mi piacerebbe ci fossero tutti per ricordare con gioia questa nostra associazione".