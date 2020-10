‘Finchè i nostri cuori batteranno la US San Salvo non cesserà mai di vivere’ . Dopo una lunga stagione terminata con la sconfitta in semifinale playoff e dopo essersi più volte convinti che il lavoro fatto questi ultimi tre anni ha portato a buoni frutti, l’U.S. San Salvo vuole festeggiare quest’annata nel migliore dei modi.

Ed è per questo che il 1’ di Giugno ci sarà la ‘Notte Bianco Azzurra’ presso lo stabilimento balneare ‘Le Marinelle’ di San Salvo Marina. Dalle ore 19:00 in poi avranno inizio i festeggiamenti che, lo sperano gli organizzatori, abbracceranno tutta la città, tifosi e appassionati di calcio compresi.

Il traguardo dei 50 anni dalla nascita del club è vicino e la società del presidente Evanio Di Vaira vuole chiudere al meglio la stagione insieme ai protagonisti, ai tifosi, agli amministratori locali e alle persone che hanno dato il proprio contributo per far sì che le cose siano andate come dovevano.

Con tanto di intrattenimento musicale, arrosticini, porchetta e birra, i presenti vorranno regalarsi una notte di festa per poi pensare al futuro e alla prossima stagione calcistica.