"Vedere realizzata questa mia idea sarebbe davvero una grande soddisfazione". Con questo spirito Vincenzo Di Lello, arredatore di interni vastese e oggi appassionato fotoamatore (con i suoi scatti dalla Loggia ben conosciuti dal popolo di internet), ha affrontato il viaggio verso Padova per partecipare all'edizione 2015 dell'Inventor Show. È un appuntamento che si svolge dal 1991 e che ha toccato diverse città italiane, dando la possibilità a chi ha un'idea di metterla in mostra e presentarla a chi potrebbe realizzarla. Di Lello in questi giorni sta presentando il progetto del salotto-letto. "Pensate che è un progetto di 40 anni fa, quando frequentavo il mio corso di studi per arredatore d'interni. Il docente ci diede un tema per un progetto: arredare il monolocale di un ambasciatore arabo a Roma".

E così ideò questa particolare struttura componibile, realizzata in materiale plastico (oggi il progetto prevede i poliuretani, flessibili ed ecologici) che di giorno è divano e di sera, riunita e tirando fuori il materasso in schiuma di lattice dal pouf che compone l'elemento centrale, diventa un letto. "L'ho riproposta oggi perchè le case diventano sempre più piccole. Inoltre c'è chi ama avere un letto rotondo, ma una struttura classica occupa molto spazio. Questa invece è contenuta e funzionale".

Il salotto-letto di Vincenzo Di Lello si presta bene anche "come elemento di arredo urbano, nelle piazze, su un lumgomare, nei villaggi turistici, negli aeroporti, nelle stazioni, si adatta ad ogni situazione". A Padova Di Lello ha portato i progetti (che in molti casi presentano come sfondo la sua amata Vasto) e un modellino in polistirolo. L'obiettivo è trovare chi possa essere interessato alla produzione e alla commercializzazione del salotto-letto. "Intanto sono qui a proporre questa mia idea - commenta l'arredatore vastese - sperando di poterla vedere realizzata".