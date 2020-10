Quella di ieri è stata una giornata di festa a Scerni per i 100 anni di Ines Peppina Scardapane, per tutti zia Peppinella. Nata a Scerni il 16 maggio 1915, quando c'era una guerra, si era poi sposata nel 1943 (quando c'era un'altra guerra). In quegli anni nacque la figlia, Michelina Lanzetta, che ancora oggi, con tanto amore, vive al suo fianco. Quella per zia Peppinella è stata una grande festa, circondata dall'affetto dei sui cari, con il genero Domenico, i nipoti Maurizio e Carmela, Lia e Roberto, ed i pronipoti Maddalena, Silvia, Michela. Ma ieri in contrada Marrollo c'era un po' tutto il paese, guidato dal sindaco Giuseppe Pomponio che, con tanto di fascia tricolore a sancire la solennità del momento, ha omaggiato zia Peppinella con una targa a nome di tutta la comunità. C'era anche la banda, per portare gioia a questa donna dalla forte tempra che ha vissuto per anni al servizio della famiglia e di chi, nella contrada, poteva aver bisogno d'aiuto.

Nel video è la figlia Michelina a raccontare le emozioni di questo giorno di festa.