Ancora un sinistro nella stessa zona in cui a fine marzo si è verificato un incidente mortale (leggi qui l'articolo); per fortuna questa volta le condizioni del conducente non appaiono particolarmente gravi, anche se la dinamica dell'incidente è stata piuttosto preoccupante.

Intorno all'una di notte, un'auto diretta in direzione sud, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada, prendendo in pieno una palma e un cartello stradale, prima di finire la propria corsa dentro una scarpata laterale.

Sul posto, personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.