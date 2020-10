Terza categoria: Vasto Calcio-Lentella 2-1

Sarà il Vasto Calcio a sfidare il Real Carpineto Sinello per giocarsi la promozione in Seconda Categoria. Nella sfida che si è giocata sul campo del quartiere San Paolo la squadra biancorossa ha vinto 2-1 grazie al gol di Polisena nel primo tempo supplementare. I 90 minuti regolamentari si erano chiusi sull'1-1, dopo le reti di Mancini (Vasto Calcio), al 30' del primo tempo, e il pareggio di De Ninis, a 5 minuti dal termine. Con il pareggio al termine dei 120 minuti sarebbe comunque passata la formazione di mister Paolo Acquarola che, comunque, ha trovato la rete della sicurezza togliendo ogni speranza al Lentella.

Prima categoria: Monteodorisio - Real Montazzoli 0-2

Con un gol per tempo il Real Montazzoli ha la meglio sul Monteodorisio e accede alla finale playoff. La formazione ospite segna un gol per tempo e chiude la partita. La formazione di mister Ascatigno ha dovuto affrontare la seconda metà di gara in 10, non riuscendo a trovare un prezioso pareggio. Il Real Montazzoli, nella finale playoff, affronterà il Palombaro che ha battuto il Casoli per 1-0.



Scerni - Real San Giacomo 2006 2-2

Nel derby che valeva la salvezza è lo Scerni a conquistare la permanenza in prima categoria. Il risultato di 2-2 al termine dei tempi supplementari premia lo Scerni che, al termine della stagione regolare, aveva un miglior piazzamento.