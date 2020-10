Andrea Iannone conclude al quinto posto il Gran Premio di Francia, quinta prova del motomondiale. Nonostante una spalla malconcia il pilota vastese ha disputato una gara eccellente, riuscendo a stare sin da subito con i piloti di testa. Se si pensa che la sua partecipazione alla gara di Le Mans era stata addirittura messa in dubbio, già l’aver concluso la gara e conquistato altri punti in classifica mondiale è un risultato che vale oro. "È stata la gara più dura della mia vita", ha commentato a fine gran premio uno stremato Andrea Iannone.

La gara. Con una partenza “alla Iannone”, il pilota vastese riesce a recuperare due posizioni in partenza, resiste agli attacchi di Marquez e Rossi e si piazza terzo alle spalle di Lorenzo e Dovizioso. Il campione del mondo è minaccioso alle sue spalle ma Iannone reagisce e respinge l’attacco con caparbietà, come ai tempi delle accese sfide in Moto2. I due davanti spingono forte, mentre alle spalle di Iannone, a 25 giri dalla fine, arriva Rossi, dopo un bel sorpasso su Marquez. Lorenzo tenta l’allungo ma è sempre marcato stretto dai due piloti Ducati che cercano di mantenere un buon ritmo per restare nelle posizioni di testa. A 24 giri dalla fine inizia a prospettarsi un duello Iannone-Rossi, mentre Marquez, dopo un lungo, è finito addirittura sesto alle spalle di Smith e lontano 3 secondi.

A 21 giri dalla fine è il quartetto Lorenzo-Dovizioso-Iannone-Rossi a viaggiare spedito, con pochi decimi tra un pilota e l’altro. Dietro c’è Marquez che tenta di superare Smith per mettersi a caccia dei piloti in fuga. Rossi è sempre più vicino a Iannone e inizia a cercare, curva dopo curva, il punto per tentare il sorpasso. Al Dottore l’operazione riesce nel corso dell’undicesimo giro, con Iannone che prova a difendersi senza però riuscire a riprendersi la posizione. Rossi è scatenato e subito inizia l’attacco a Dovizioso, mentre Ian29, ora quarto, perde contatto dalle posizioni-podio, trovandosi dopo due giri a più di un secondo di distanza. A 15 giri dal termine la situazione cambia ancora. Ora in testa ci sono le due Yamaha di Lorenzo e Rossi, seguite dalle due Ducati di Dovizioso e Iannone.

Si alzano i tempi di Iannone, che perde ulteriormente terreno da Rossi e Dovizioso, mentre si riduce anche il suo vantaggio nei confronti di Smith. Il grande sforzo della prima parte di gara inizia a a farsi sentire sulla sua spalla a mezzo servizio e così Iannone, in pochi giri, si ritrova con Smith alle sue spalle. Iannone prova a difendersi con le unghie e con i denti dai continui tentativi di attacco dei suoi inseguitori, che riescono a girare su tempi migliori dei suoi. Alla fine Marquez riesce a superare sia lui che Smith e si prende la quarta posizione. Tra i due inizia una grande battaglia, con il pilota vastese che cerca le sue ultime forze per non lasciare vita facile al rivale. Si accende la sfida, con sorpassi e controsorpassi da urlo. Alla fine lo spagnolo riesce a prendere quel margine minimo per restare avanti anche se Iannone continua a provarci fino alla linea del traguardo, dovendo poi accontentarsi della quinta posizione.

Lorenzo, dopo una gara in fuga, vince il gran premio, seguito dal compagno di squadra Rossi e dal ducatista Dovizioso.

L'ordine di arrivo: Lorenzo, Rossi, Dovizioso, Marquez, Iannone, Smith, Espargaro P., Hernandez, Vinales, Petrucci, Hayden, Baz, Barbera, Laverty, Bautista, Pedrosa, De Angelis, Melandri.