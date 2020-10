Saranno la Don Bosco Livorno e la Sam Basket Roma a contendersi il primato italiano delle Finali Nazionali under 19 Beko ‘Trofeo Mario Delle Cave’ nella finalissima che si terrà oggi pomeriggio alle ore 18:00. Ieri i toscani si sono imposti con il risultato di 51 a 40 contro i cugini dell’Enic Firenze. Nonostante gli aggiustamenti tattici studiati e messi in campo da coach Salvetti (alternanza di vari tipi di difese a zona), Simone Orsini e compagni si sono portati a casa la vittoria dominando la gara sin dall’inizio. Grazie ai 16 punti di Jacopo Lucarelli, i 13 punti di Granchi ed i 10 punti di Alessandro Banchi, i livornesi hanno conquistato la finalissima giocando un’ottima gara, chiudendo ogni quarto avanti sino al 51-40 definitivo. Per l’Enic Firenze è stato difficile limitare in attacco gli uno contro uno dei giocatori della Don Bosco Livorno soprattutto a causa della differenza di centimetri. Non sono bastati i 14 punti di Nardi e gli 11 punti di Merlo a mettere in difficoltà la Don Bosco che ora si giocherà il tutto per tutto contro Roma.

Nell’altra semifinale andata in scena ieri pomeriggio, la BSL San Lazzaro per la prima volta in campionato ha dovuto cedere i passo agli avversari. La squadra di coach Pulvirenti ha avuto una ‘giornata no’ iniziata con un parziale negativo nel primo quarto di 27 a 13, con la Sam Basket Roma micidiale al tiro, aiutata da un Luca Campogrande davvero inarrestabile dalla distanza (chiuderà con 22 punti a referto). Dopo un avvio così prorompente di Roma- che poi si ripeterà con i canestri di Legnini (17 punti), Misini (10 punti) and Co.- San Lazzaro non è più riuscita a reagire e le speranze di recuperare il gap si sono spente per gli emiliani minuto dopo minuto, sino al 72-50 finale. In ombra questa volta Andreu Woldetensae (3 punti), giocatore la cui mancanza in attacco si è sentita e non poco (3 punti) mentre i suoi compagni Fornasari (15 punti) e Puzzo (10 punti) hanno cercato di poter diminuire il distacco con Roma che alla fine ha potuto fare festa. Per San Lazzaro rimane la possibilità comunque di rifarsi questo pomeriggio nella finalina del terzo e quarto posto in cui se la vedrà con l’Enic Firenze alle ore 16:00. Alle ore 18:00 invece al Pala Bcc di Vasto avrà inizio la finalissima tra Livorno e Roma. Una sola delle due squadre salirà sul tetto d’Italia e potrà festeggiare lo scudetto dell’under 19 d’elite.

I risultati delle semifinali

Carismi Don Bosco Livorno - Enic Firenze 51-40

Sam Basket Roma - B.S.L. San Lazzaro 72-50

Finale 3° - 4° posto

Enic Firenze - B.S.L. San Lazzaro, ore 16.00



Finale 1° - 2° posto

Carismi Don Bosco Livorno - Sam Basket Roma, ore 18.00