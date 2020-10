In una partita decisasi dopo un tempo supplementare, è la Sam Basket Roma a fare festa. La squadra allenata da coach Giuseppe Benassi è riuscita a vincere 90 a 89 e si è aggiudicata lo scudetto della categoria under 19 d’elite. I Campioni d’Italia hanno giocato una partita alla pari contro la Don Bosco Livorno aiutati dai canestri di Marco Legnini (21 punti e 16 di valutazione) e di Luca Campogrande (24 punti), quest’ultimo in ombra nei primi tre quarti ma poi decisivo per la vittoria della sua squadra. Una partita davvero entusiasmante e ricca di emozioni che, dopo l’overtime, ha visto salire sul tetto d’Italia la formazione di Roma. Grande cornice di pubblico al Pala Bcc di Vasto. Nella finale per il terzo e quarto posto giocatasi alle 16:00, invece, la BSL San Lazzaro è riuscita a battere l’Enic Firenze con il risultato di 60-58 in un’altra gara ricca di cambi d’inerzia.

Al termine della finalissima al via la cerimonia di premiazione, anticipata dal saluto del sindaco di Vasto Luciano Lapenna il quale ha ringrazio la società della Bcc Vasto Basket per aver organizzato in maniera impeccabile questa manifestazione ed ha poi fatto i complimenti ai ragazzi scesi in campo. A finire nel migliore quintetto di queste Finali Nazionali Andrea Filippi (Enic Firenze), Andreu Woldetensae (BSL San Lazzaro), Jacopo Lucarelli (Don Bosco Livorno), Marco Legnini (Sam Basket Roma) e Luca Campogrande (Sam Basket Roma), quest’ultimo nominato anche MVP della finale. Successivamente è stato premiato il miglior allenatore nominato su votazione di tutti i coach presenti alla manifestazione e ad aggiudicarsi questo premio è stato Davide Pulvirenti della BSL San Lazzaro alla prima esperienza quest’anno in panchina, lui che gioca in Dnc con la medesima società.

Dunque termina così una lunga settimana di basket che ha visto arrivare a Vasto le sedici migliore squadre d’Italia e che ha permesso al territorio vastese di essere conosciuto e valorizzato ulteriormente. Cala il sipario su l’ennesima kermes nazionale organizzata al Pala Bcc in attesa di poterne assistere ad un’altra.