È un pezzo di storia della città che se ne va. Angelo Barone, 84 anni, si è spento questa notte. La sua Casa del Disco, fondata nel 1955, è stata e continua ad essere il punto di riferimento per generazioni di amanti della musica. Prima era stato in Argentina, uno dei tanti emigranti del '900, poi, il rientro in città, dove avviò la sua attività e dove poi conobbe e sposò sua moglie Iole, di origini venete. Negli oltre 60 anni passati in negozio non c'è persona che non vi sia entrata almeno una volta, tanti gli appassionati di musica che hanno raggiunto piazza Diomede dai centri vicini o da pià lontano.

Una storia di lavoro e famiglia, con i figli Antonella e Sergio cresciuti tra i dischi e con quest'ultimo che ha raccolto il testimone portando avanti il negozio. E una storia che avevamo raccontato poco più di un anno fa [articolo e foto] dopo un pomeriggio trascorso a chiacchierare con i Barone nel loro negozio. Un ultimo baluardo, celebrato anche dalla recente tappa di Radio Deejay con Angelo e Iole intervistati in diretta [VIDEO]. Il signor Angelo è stato, attraverso la sua costante presenza in negozio, uno dei protagonisti della storia moderna della città, luogo dove tanti giovani, dagli anni '60 in poi, hanno conosciuto nuova musica, hanno comprato dischi, cassette e cd, accolti dal sorriso di Angelo Barone.

Alla signora Iole, ai figli Antonella e Sergio, al genero Salvatore e alle nipoti Federica, Martina e Valeria sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 18 maggio, alle ore 15,30 nella chiesa di San Giovanni Bosco.