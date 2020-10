Un anno fa festeggiava con il Casalbordino una promozione in serie C1 di cui era stato assoluto protagonista [ARTICOLO, FOTO e VIDEO]. Oggi Giuseppe Di Risio, 19enne giocatore casalese, si trova a celebrare un'altra promozione che lo porta nella massima serie del calcio a 5 italiano. Ieri, con la vittoria sul Pesarofano, il Città di Montesilvano è tornato in A1 dopo due promozioni consecutive. E Di Risio, che in estate era passato nella prestigiosa società abruzzese, ha dato il suo contributo alla causa biancazzurra. Scelto dalla società del presidente Iervolino per far parte dell'under 21 di mister Rocchigiani e per crescere sotto la guida di Marzuoli, prima e Ricci, poi, si è fatto trovare pronto in tutte le occasioni in cui è stato convocato in prima squadra. A dicembre il suo esordio in A2 contro il Forlì, con tanto di prima rete [ARTICOLO]. Poi molte altre presenze e un altro gol, fino ad arrivare alla grande festa di ieri al Palaroma che conferma Montesilvano (che avrà due squadre nella massima serie) come una delle realtà più importanti per il futsal in Italia.

Di Risio, allievo di mister Alfredo Lanza, uno dei pionieri del calcio a 5 nel Vastese, ha dato il massimo in questa sua prima esperienza a livello professionistico. Per lui c'è stata anche l'esperienza, insieme al compagno Pasqualino Florindi e alle ragazze della squadra femminile, Federica Colatriani e Diana Bellucci, del progetto con gli alunni dell'Istituto Silone di Montesilvano, promosso dalla società biancazzurra e dalla Figc per promuovere il calcio a 5 tra i più piccoli. Un anno ricco di novità, quindi, che lo ha visto inserirsi bene nel nuovo gruppo, avendo sempre il sostegno della sua famiglia, appassionata di un po' tutti gli sport, dal calcio alle arti marziali, passando, naturalmente, per il calcio a 5. Ora il Montesilvano dovrà decidere sul futuro e, tra le scelte da operare, ci sarà anche quella della riconferma di Di Risio. "Il mio sogno è rimanere qui", dice il giovane calciatore. Intanto può annotare sul suo personale palmares la seconda promozione in due anni e sperare di continuare a vestire la maglia del Città di Montesilvano, questa volta nella massima serie.