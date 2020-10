La BCC San Gabriele vive un'altra giornata di gloria grazie alle ragazze dell'under 16 che hanno conquistato il titolo regionale 2015. Una finale da disputare in casa, tra le mura amiche della palestra del Centro Sportivo San Gabriele, era un'occasione troppo ghiotta da farsi sfuggire. Dopo aver battuto in semifinale il Pratola (3-0 con i parziali 25-16/25-9/25-19), Scampoli e compagne hanno regolato anche l'Antoniana Volley Pescara. Nel primo set le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia, con la preziosa collaborazione di Caterina De Marinis e Cristina Fiore, ci hanno messo un po' per prendere le misure alle avversarie. Poi, ritrovata la giusta concentrazione, il parziale è scivolato via fino al 25-16 finale. Nel secondo set la squadra vastese ha imposto sin da subito il suo gioco, portandosi sul 12-5 e andando poi a chiudere sul 25-14. Nel terzo set un'Antoniana mai doma ha provato a resistere ma la BCC San Gabriele non si è mai deconcentrata è ha concluso vincendo la partita con un netto 25-15.

Grande gioia delle ragazze in campo, dello staff tecnico e della dirigenza per l'ennesimo titolo a livello giovanile conquistato. Il lavoro di un anno ha trovato concretezza nei titoli provinciale e regionale e ora apre le porte della finale nazionale di Mondovì. Per entrare nell'èlite delle squadre che si contenderanno il titolo tricolore servirà superare il girone eliminatorio che si disputerà, sempre nella città piemontese, a partire dal 3 giugno.

La BCC San Gabriele campione regionale: Giorgia Di Croce, Giada Russo, Claudia Scampoli, Martina Spadaccini, Alessandra Miscione, Noemi Scotti, Alice Bevilacqua, Roberta Cericola, Angelique Marciano, Eleonora Andreoni. Allenatrice: Maria Luisa Checchia.