Dopo tanti anni è tornata la processione in mare per la festa di San Nicola. Una tradizione antica che ha visto la partecipazione dei fedeli legati al tradizionale pellegrinaggio a piedi da Vasto a Bari. La giornata è stata anche l'occasione per l'inaugurazione ufficiale del "nuovo" belvedere. I lavori voluti dall'amministrazione comunale hanno ridato decoro ad uno dei punti panoramici più suggestivi della città. Anche don Stellerino D'Anniballe, nell'impartire la benedizione, ha invitato tutti a "conservare in maniera decorosa questo luogo, sia il belvedere che la chiesa, senza più imbrattarla con brutte scritte come è avvenuto in passato". Poi il taglio del nastro, per mano della figlia dell'ingegner Giammichele, dell'ufficio lavori pubblici del comune di Vasto e il messaggio del sindaco Lapenna.

La statua è stata poi accompagnata al porto di Punta Penna, dove è stata imbarcata sul motopeschereccio Nicolino Natarelli. Diverse barche sono uscite in mare con la vigilanza della motovedetta della Guardia Costiera e del comandante Giuliano D'Urso. Non c'è stato lo sbarco a Vasto Marina, come previsto nel programma, ma la statua è tornata a Punta Penna e da lì è stata portata in città per raggiungere la chiesa di Sant'Antonio, dove resterà fino a domani mattina quando, con un'altra processione, verrà riportata nella sua chiesetta.