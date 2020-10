Dopo la lunga stagione regolare in Prima, Seconda e Terza categoria questa domenica andranno in scena le sfide playoff e playout che vedranno battersi dieci squadre in cerca di una vittoria.

Per quanto riguarda la Prima categoria, il Palombaro dopo aver chiuso come seconda forza del girone affronterà la Casolana in casa. I lancianesi vorranno sicuramente conquistare la finale playoff visto il campionato affrontato in testa al girone B alle spalle del Casalbordino già promosso in Promozione. La Casolana, dalla sua, non avrà intenzione di fare regali agli avversari e tenterà il colpaccio ad ogni costo. L’altra gara in programma vedrà invece il Monteodorisio ospitare in casa il ‘rognoso’ Real Montozzoli che alle ore 16:00 arriverà al campo sportivo dei ragazzi di mister Ascatigno con l’intento di festeggiare e conquistare la finale. Per quanto riguarda invece l’obiettivo salvezza, lo Scerni ed il Real San Giacomo 2006 si sfideranno questa domenica sempre alle ore 16:00 con una sola possibilità per entrambe: vincere per rimanere in Prima categoria. Solo una delle due centrerà questo fine.

In Seconda categoria, con il Real Porta Palazzo già salvo avendo battuto 2-1 il Castelfrentano la scorsa settimana nella sfida playout e con il Montalfano già promosso in Prima da un bel po’, Piazzano e Mario Tano si daranno battaglia per portare a casa una promozione che adesso è davvero vicina. Il Piazzano la scorsa settimana è riuscito ad avere la meglio sul San Buono (1-0), mentre il Mario Tano dopo i tempi supplementari ha conquistato la finale battendo 3-2 un Gissi che, pur avendo chiuso al secondo posto la stagione regolare, non è riuscito ad agguantare la finalissima terminando così la stagione tra amarezza e dispiacere.

Infine in Terza il Vasto Calcio in casa si giocherà la semifinale playoff contro il Lentella e la vincente affronterà in finale il Real Carpineto Sinello che ha chiuso secondo nel girone dopo aver commesso il passo falso fatale nella penultima giornata di campionato, erroe che ha permesso poi alla Sangiovannese di esultare per la promozione arrivata due domeniche fa. Vasto Calcio che ha due risultati su tre a proprio favore (pareggio e vittoria) sino al termine dei tempi supplementari. Ci aspetta una lunga domenica di calcio giocato da vivere fino in fondo.

Playoff di Prima categoria: domenica ore 16:00

Palombaro-Casolana Calcio

Monteodorisio-Real Montazzoli

Playout di Prima categoria: domenica ore 16:00

Scerni-Real San Giacomo 2006

Playoff di Seconda categoria: domenica ore 16:00

Piazzano-Mario Tano

Playoff di Terza categoria: domenica ore 16:00

Vasto Calcio-Lentella