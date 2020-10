Sabato 9 maggio ore 11.15 tra i banchi dell’I.C. Cittadella Centro di Ancona, erano seduti i 22 finalisti, tutti di classe prima, che hanno rappresentato la nostra Scuola alla XXV Olimpiade dei giochi linguistici e logico matematici. Intrepidi, emozionati e decisi a vincere hanno affrontato la prova con serietà ed impegno; un’ora per risolvere i tre quesiti logici della prova finale alla quale sono stati ammessi dopo la fase eliminatoria del 27 febbraio scorso.

“Maestra, penso che vincerò io!” è stato il commento di Lorenzo appena uscito dall’aula d’esame. Sì, l’impressione di noi insegnanti è stata quella di un esame di Stato: personale addetto ad accompagnare i concorrenti nelle aule, silenzio nei corridoi, compostezza dei concorrenti (dai 5 ai 20 anni), solennità nella consegna dei plichi contenenti le prove, genitori in attesa nel cortile della scuola.

E i nostri 22 piccoli campioni, seri nel loro ruolo di finalisti, si sono seduti in quei banchi sconosciuti del secondo piano dell’edificio ed, incrociando le dita, hanno salutato i loro insegnanti invitati ad aspettare la fine della prova in cortile. Dopo circa un’ora, alla spicciolata, ci sono stati “riconsegnati” i bambini sorridenti e sollevati dall’emozione di prima ed emozionati, ora, nel raccontarci le loro personali soluzioni ai quesiti e nel confrontarli tra loro.

Un’occasione di forte crescita per i nostri alunni che per la prima volta si sono trovati ad affrontare una prova che richiedeva tutto il loro impegno in una situazione assolutamente nuova e in un ambiente a loro sconosciuto. È questa la finalità di una simile iniziativa: offrire opportunità di scambio e confronto tra studenti attraverso attività che richiedono capacità linguistiche e logico-matematiche nell'analisi di situazioni problematiche non convenzionali e nella individuazione di strategie risolutive.

Il vincitore? Ogni bambino che ha avuto la possibilità di vivere questa esperienza. Grazie bambini!!!

