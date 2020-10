Sarà un weekend difficile quello di Andrea Iannone a Le Mans, dove la MotoGp vive la sua quinta tappa della stagione. Il pilota vastese deve fare i conti con una spalla malconcia dopo la caduta di tre giorni fa nei test del Mugello. Ma Iannone ha una forte tempra e, anche dolorante, darà battaglia per confermare quanto di buon fatto nelle prime quattro gare del campionato 2015.

In questi giorni il ducatista è stato supportato dallo staff medico della Clinica Mobile e, grazie alla sua grande determinazione, non ha saltato neanche un turno di prove. Ieri, nelle due sessioni in programma, ha girato chiudendo all'undicesimo posto generale, a circa nove decimi dal primo.

"Sono in una situazione piuttosto difficile, perché la spalla mi fa ancora male - ha commentato ieri sera -. Stamattina sono partito senza prendere alcun tipo di antidolorifico, ma nel pomeriggio i medici della Clinica Mobile mi hanno fatto un’infiltrazione. Purtroppo la situazione non è migliorata: il dolore è rimasto praticamente lo stesso e la spalla mi crea dei problemi soprattutto nelle chicane e nei cambi di direzione. Per domani cercheremo di trovare una soluzione che mi permetta di guidare meglio, ma dovrò stringere i denti perché non sarà un weekend facile".

L'obiettivo, oggi, è quello di riuscire a restare tra i primi 10, cosa che, innanzitutto, eviterebbe a Iannone di dover affrontare la sessione aggiuntiva delle Q1, e poi provare a fare il meglio che si può per conquistare un buon posto in griglia di partenza. Non sarà facile ma, anche nella scorsa stagione, in cui è stasto bersagliato dagli infortuni, il pilota vastese ha saputo tirar fuori una grinta e una determinazioni incredibili.