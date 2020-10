È di tre feriti, di cui una ragazza in modo più grave, anche se fortunatamente non risulta in pericolo di vita, il bilancio dell'incidente verificatosi nella prima serata tra i caselli di Val di Sangro e Vasto Nord della A14.

Per cause al vaglio della polstrada, intervenuta sul posto, il conducente di una Bmw ha perso il controllo dell'auto che è finita contro lo spartitraffico. Sul posto, gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti al Pronto soccorso, mentre la polstrada ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e ha messo in sicurezza il traffico.