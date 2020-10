Dopo una lunghissima stagione (fase a gironi- leggi l'articolo- spareggi- leggi l'articolo-), le migliori otto squadre d’Italia del campionato under 19 d’elite si sono incontrate per cercare di accedere alle semifinali di queste Finali Nazionali Beko ‘Trofeo Mario Delle Cave’. Nella giornata di ieri dedicata ai quarti di finale, la Carismi Don Bosco Livorno nel derby toscano contro la Fides Montevarchi è riuscita ad imporsi con il risultato di 57 a 47 grazie soprattutto allo strapotere fisico. Con i 13 punti di Simone Orsini, gli 11 punti di Alessandro Banchi e i 14 punti di Ibakoite Thiam, la Don Bosco è riuscita a conquistarsi un posto tre le prime quattro squadre d’Italia. Avanti tutta la partita (17-15/30-20/46-32 e 57/47) i ragazzi di coach Del Re hanno sfruttato molto il valore aggiunto sotto canestro di Thiam e tra le fila di Montevarchi la Fides ha trovato difficoltà nel limitare sotto canestro il numero venti in maglia blu. Nonostante una partita da ‘gladiatore’ di Tommaso Sereni (14 punti) e gli 11 punti di Emanuele Neri (il giorno prima infortunatosi nel riscaldamento), Montevarchi ha terminato la propria avventura in queste Finali Nazionali.

È tornata a casa anche la Stella Azzurra Roma che ha perso il quarto di finale negli ultimi tre minuti di gara, dopo essersela giocata per tutto il match. L’Enic Firenze alla fine, grazie a due accorgimenti tattici di coach Salvetti – cambio di varie difese a zona- è riuscita a vincere 58-47 conquistando un posto nelle semifinali di oggi pomeriggio. Buona la gara di Lorenzo Passoni (17 punti e 18 di valutazione), aiutato da Nicola Catarzi (12 punti) e Andrea Filippi (12 punti). Nella Stella Azzurra non sono bastati i 13 punti di Andrea Valentini e gli 11 punti di Andrej Maslinko perché la stanchezza ed il troppo nervosismo in panchina nel finale hanno permesso ai toscani di volare verso la vittoria. Da sottolineare, però, che la formazione romana conta la presenza all’interno del proprio roster di giocatori tutti dell’under 17 i quali a giugno saranno a Treviso per disputare le finali nazionali di categoria. L'Enic Firenze affronterà alle ore 17:00 la Don Bosco Livorno dovendo fare i conti con l'imbattibilità nelle sfide del 'derby' da parte dei livornesi sui fiorentini (la Don Bosco non ha mai perso contro l'Enic quest'anno).

Se una romana non esulta, l’altra lo fa a gran voce. Naturalmente parliamo della Sam Basket Roma che ieri contro il Basket Brescia Leonessa ha strappato un biglietto per le semifinali battendo 57 a 49 i lombardi. Una gara nella quale la Sam Basket è rimasta in vantaggio sempre, potendo contare non su percentuali brillanti al tiro ma sul sacrificio in difesa di un gruppo molto unito che ha delle buone individualità (Luca Campogrande su tutti, ma anche Marco Legnini è da tenere sott’occhio) e sa giocare di squadra, affidandosi all’uno contro uno sia degli esterni che dei lunghi. Squadra completa che ha limitato il contributo offensivo di un Brescia sotto tono e bloccato che, come lo stesso coach Roberto Ferrandi ha detto, ‘si è accontentato di giocare al ritmo imposto dai romani’. Questo ha influito e non poco sulla prestazione dei lombardi che, pur essendo un’ottima squadra, terminano qui il proprio cammino in questa stagione.

Infine arriviamo alla BSL San Lazzaro che, con un primato da tenere in cassaforte (ancora imbattuta in campionato), ieri ha ancora una volta dimostrato di essere l’altra favorita per la vittoria finale. Ha magistralmente superato 71 a 60 il Legnano Knights giocando una partita ad alti livelli e con la concentrazione e l’approccio alla gara giusto da vera squadra vincente. Se poi insieme a questi aspetti ci si aggiungiungono i 16 punti di un Andreu Tomas Woldetensae,i 12 punti di Campgna Emanuele ed i 10 punti di Riccardo Puzzo (3/5 da tre punti) e Mattia Masrè (ottimo lavoro in fase di regia) è chiaro che il tutto fa si che la miscela San Lazzaro, guidata dal giovane ma tutt’altro che inesperto Davide Pulvirenti, possa esplodere e giocarsi l’accesso alla finale. Onore comunque a Legnano che ha disputato un’ottima finale nazionale, ieri trascinata dai 21 punti di Andrea Rinke, dai 10 punti di Riccardo Vignati e dai 12 punti di Federico Turano. Per la squadra lombarda termina una lunga stagione che l’ha vista protagonista sino ad arrivare tra le migliore otto squadre d’Italia. Alle ore 19:00 i bolognesi affronteranno la Sam Basket Roma in semifinale.

PRONOSTICI- Chi è il pazzo che azzarderebbe un pronostico in questo momento? Nessuno. Le quattro squadre che si affronteranno oggi hanno tutte dalla loro parte la possibilità di andare in finale e la contesa si deciderà per questioni di particolari, per uno scivolamento in più fatto con minor tempo, un rimbalzo preso, un taglia fuori, un canestro a segno ed una palla recuperata forse chissà proprio all’ultimo. Detto questo, c’è sempre chi deve portarsi sulle proprie spalle il peso dell’attributo di ‘favorita’ e questo ce l'ha la Don Bosco Livorno ma anche il San Lazzaro. Sulla carta, per quanto visto sino ad oggi, queste due squadre dovrebbero essere le finaliste ma Roma e Firenze hanno tutte le carte in regola per ribaltare questo aspetto. E quindi? Al Pala Bcc in questi ultimi due giorni ne vedremo davvero delle belle.

I risultati dei quarti di finale

Carismi Don Bosco Livorno - Fides Montevarchi 57-47

Enic Firenze - Stella Azzurra 58-47

Basket Brescia Leonessa - Sam Basket Roma 49-57

B.S.L. San Lazzaro - Legnano Knights 71-60

Le semifinali che si terranno oggi pomeriggio

Carismi Don Bosco Livorno - Enic Firenze, ore 17.00

Sam Basket Roma - B.S.L. San Lazzaro, ore 19.00