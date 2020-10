Ore 11,30 - Il giovane è stato ricoverato al Santo Spirito di Pescara in prognosi riservata. Nell'incidente sul lavoro ha riportato un forte schiacciamento toracico.



Ore 10,50 - L'eliambulanza è decollata [IL VIDEO]. Sta trasportando a Pescara il paziente, A.D.O., 30 anni.

Ore 10,30 - Dopo i primi soccorsi sul posto il trentenne rimasto ferito sotto il montacarichi di un'attività commerciale alla cui manutenzione stava lavorando stamani in un condominio lungo la circonvallazione Istoniense è stato prelevato dall'ambulanza. Verrà trasportato a Pescara in eliambulanza. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla polizia scientifica del Commissariato di Vasto. Gli agenti del vice questore Alessandro Di Blasio eseguiranno i necessari rilievi sul luogo dell'incidente.

La prima notizia - E' necessario l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere un uomo ferito per un incidente sul lavoro all'interno di un condominio che si trova lungo la circonvallazione Istoniense di Vasto: in base alle prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dall'ascensore cui stava effettuando un intervento manutentivo.

Sul posto si trovano vigili del fuoco, polizia e carabinieri. In città è giunto l'elicottero del 118. Dopo le prime cure prestategli in loco, il paziente verrà trasferito in eliambulanza all'ospedale Santo Spirito di Pescara.