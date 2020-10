Lo Europe Direct di Chieti e l’Informagiovani del Comune della Città del Vasto con la collaborazione dei ragazzi dell'Associazione Connect di Vasto organizzano per Venerdì 15 maggio, dalle 16.30 alle 19.30, il Seminario informativo sulle opportunità in Europa".

L’incontro si terrà presso la Sala Conferenza al 3° piano degli ex palazzi scolastici in Piazza Rossetti dove è anche situata la sede dell’Informagiovani.

L’incontro verrà introdotto dall'Assessore alle Politiche Giovanili la Dott.ssa Anna Suriani; come referente dello Europe Direct di Chieti (ente di invio per il Servizio Volontario Europeo) ci sarà la Dott.ssa Annalisa Michetti ed insieme a lei cercheremo di capire quali sono le modalità e gli strumenti per poter vivere un’esperienza europea completamente finanziata dall’UE.

I ragazzi dell'Associazione Connect ci racconteranno le loro esperienze sia all'estero che nel nostro territorio con gli Scambi Giovanili e sulla Mobilità degli Youth Workers

Per i giovani è molto importante aver la possibilità di vivere un'esperienza all’estero , è utile per acquisire nuove capacità e competenze in ambito formativo e lavorativo ma soprattutto il vivere in un ambiente multiculturale dà la possibilità di accrescere maggiormente la propria cultura personale.

Il seminario verterà sul PROGRAMMA ERASMUS + . Nell'ambito della Key Action 1 (KA 1) del programma Erasmus+ dove si promuove la mobilità dei giovani come strumento di partecipazione attiva, di inclusione sociale, di promozione della cittadinanza Europea, multilinguismo e acquisizione di competenze e conoscenze. Le attività realizzabili sono:

- Scambi di Giovani

- Mobilità degli Youth Workers

- Servizio Volontario Europeo

Programma

16.30 – Registrazioni presenze

16.45 - Saluti dell'Assessore Politiche Giovanili Dott.sa Anna Suriani

17.00 - I ragazzi dell'Associazione Connect di Vasto ci racconteranno le loro esperienze nell'ambito degli Scambi di giovani che organizzano sul nostro territorio e sulle possibilità di vivere un'esperienza all'estero.

18.00 - La Dott.ssa Annalisa Michetti dello Europe Direct di Chieti ( ente di invio per gli SVE) illustrerà quali sono le modalità e gli strumenti per poter vivere un’esperienza europea completamente finanziata dall’UE

IL SEMINARIO E’ GRATUITO ED APERTO A TUTTI