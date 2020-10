La protezione civile "Madonna Dell’Assunta" di Casalbordino dal primo maggio collabora con meteoallarme, l'app utilizzata da circa 80mila utenti, per leggere le notizie sull’andamento del meteo.

"Basta scaricare l’applicazione dallo store - spiegano dagli uffici comunali - per poter visualizzare la pagina della protezione civile Casalbordino, dove si trovano le notizie in tempo reale e tutte le varie info sulle allerte meteo, per conoscere le novità meteorologiche da tutta Italia. A breve uscirà il programma della festa per i 18 anni di attività dell'associazione casalese; la data è già stabilita, sarà sabato 27 giugno. Nell'ambito dell’evento sono previsti un convegno sul ruolo della protezione civile, simulazioni di interventi, tanta musica e non mancheranno piatti tipici del territorio".