Per fortuna non sono in gravi condizioni le due persone che oggi pomeriggio sono state trasportate presso il locale Pronto soccorso a seguito di un incidente stradale.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 18 all'incrocio tra via Veneto e via IV Novembre e ha coinvolto un auto e un ciclomotore, con due persone a bordo, che sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.