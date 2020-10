Qualche giorno fa i ragazzi del centro diurno per disabili del Comune di Vasto si sono recati presso il laboratorio artistico del professor Di Stefano per visionare la stupenda tela rappresentante la Divina Misericordia che l’artista è in procinto di donare a Papa Francesco.

Inoltre, i ragazzi hanno gustato specialità che la consorte del professore, la professoressa Gabriella, ha preparato con le sue mani ed ha offerto generosamente agli ospiti che hanno dimostrato di aver particolarmente gradito.

Ecco quello che i ragazzi del centro esprimono con efficacia attraverso un breve resoconto della giornata trascorsa: "Questa mattina siamo andati nell’abitazione e studio artistico del professor Di Stefano, che ci ha accolto insieme alla moglie; due persone squisitissime che si sono messe a nostra completa disposizione. Appena arrivati ci siamo seduti nel bellissimo giardino con piscina, con un bellissimo prato e tanti fiori e abbiamo approfittato per farci tante foto. Il professore ci ha spiegato per quale motivo siamo stati suoi ospiti, e cioè il suo desiderio di farci vedere l’opera da lui realizzata che consegnerà a Sua Santità, Papa Francesco. La tela rappresenta la Misericordia di Dio sulla croce: raffigura Gesù sulla croce con un volto molto giovanile e nella parte bassa le radici, a rappresentare il legame dell’umanità con Dio. Ci ha spiegato le tecniche da lui usate, anche per altri suoi quadri, una parte delle sue opere e le varie attrezzature. Alla fine della spiegazione ci ha scattato anche qualche foto di gruppo. Ci hanno offerto dolci, pop corn e bevande, davvero tutto buono! Sono persone veramente di cuore e di grande disponibilit, ma siamo rimasti colpiti dalla loro umanità".