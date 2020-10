Sabato 16 e domenica 17 maggio, saranno dedicati alla festa di San Nicola. Il programma, annunciato dalla parrocchia di San Pietro, prevede per sabato 16 maggio, alle ore 15, il taglio del nastro e la benedizione del restaurato belvedere che fa da cornice alla chiesetta rurale. Poi la statua del santo verrà portata al porto di Punta Penna dove, condizioni meteo permettendo, verrà imbarcata per effettuare il tragitto in mare fino a Vasto Marina. Lo sbarco avverrà in zona pontile e da lì si snoderà la processione che, risalendo da via Istonia e percorrendo Belvedere Romani, Corso Plebiscito, Piazza Pudente e via Adriatica, arriverà nella Chiesa di Sant'Antonio.

Domenica 17 maggio la messa alle ore 10, nella chiesa di Sant'Antonio, precederà la processione che riporterà la statua di San Nicola nella sua chiesa.