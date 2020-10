Inizierà oggi pomeriggio la fase calda delle Finali Nazionali under 19 maschili Beko ‘Trofeo Mario Delle Cave’. Dopo la conclusione della fase a gironi (leggi l'articolo) e gli spareggi tenutisi ieri, oggi al Pala Bcc andrà in scena una lunga giornata di basket dedicata ai quarti di finale in cui le migliore otto d’Italia cercheranno di conquistare un posto per le semifinali che si terranno domani.

Ad esultare nella giornata di ieri la Fides Montevarchi che ha superato l’ASD Milanotre Basket con il risultato di 55 a 52 in una gara combattuta al termine della quale i toscani hanno strappato il biglietto dei quarti di finale -grazie soprattutto alla prestazione di Stefano Bonciani (20 punti)- che li vedrà affrontare la Carismi Don Bosco Livorno alle ore 14:00 in quello che sarà il derby della Toscana, con i ragazzi di coach Del Re favoriti sulla carta ma in questa fase ogni pronostico sarà azzardato.

Ha festeggiato con una vittoria l’accesso tra le migliori otto del Paese anche la Stella Azzurra Roma che contro la Virtus Pall. Taranto non ha avuto troppe difficoltà ed è riuscita ad imporsi con il risultato di 59-45. Tra le fila romane, un’altra gara giocata quasi alla perfezione da parte di Andrej Maslinko (19 punti e 13 di valutazione) giocatore da tenere sott’occhio visto il suo talento e la sua duplice pericolosità in attacco sia come esterno che come lungo. La Stella Azzurra questo pomeriggio dovrà vedersela con l’Enic Firenze, squadra che ieri ha riposato avendo chiuso al primo posto nel proprio girone.

Ancora buone notizie per la capitale, stavolta sponda Sam Basket Roma perché la formazione di coach Giuseppe Benassi è riuscita a battere con il risultato di 76-71 l’Aurora Basket Jesi dopo una partita dominata dai romani (avanti 63 a 45 a fine terzo periodo) ma che poi è stata riaperta dall’ottimo quarto periodo di Simone Lucarelli (25 punti) il quale ha riportato i suoi sul -3. Alla fine ad esultare è stata Roma che oggi affronterà alle ore 18:00 il Basket Brescia Leonessa, formazione anche questa che ha chiuso prima nel proprio girone.

Infine i Legnano Knights ancora con il rancore di non essere riusciti a chiudere primi nel girone, ieri se la sono presa con il Pienne Basket Pordenone, battendo la compagine di coach Carlo Tison di venti punti (61-41). A fine gara i ragazzi di Pordenone, nonostante la sconfitta, si sono stretti in un abbraccio molto emozionante seguito da un lungo applauso dei propri supporter, terminando così la lunga stagione con un posto tra le prime dodici squadre della nazione. Questa sera i Legnano Knights affronteranno l’armata della BSL San Lazzaro, formazione ancora imbattuta in questo campionato e che può contare sul contributo realizzativo di Woldetensae Andreu, sin’ora autore di 56 punti nelle prime tre gare.

Dunque perdersi la fase calda di queste Finali Nazionali è praticamente impossibile perché si assisterà a delle vere e proprie battaglie agonistiche che accompagneranno i presenti sino alla finalissima di domenica.

Gli esiti degli spareggi

Fides Montevarchi - A.S.D. Milanotre Basket 55-52

Stella Azzurra - Virtus Pall. Taranto 59-45

Sam Basket Roma- Aurora Basket Jesi 76-71

Pienne Basket - Legnano Knights 41-61



Le gare dei Quarti di finale

Carismi Don Bosco Livorno - Fides Montevarchi, ore 14.00

Enic Firenze - Stella Azzurra, ore 16.00

Basket Brescia Leonessa - Sam Basket Roma, ore 18.00

B.S.L. San Lazzaro - Legnano Knights, ore 20.00