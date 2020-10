È stato don Maurizio Patriciello, parroco a Caivano, nella Terra dei fuochi, l'ospite del convegno Legalità e responsabilità per la costruzione del bene comune, il primo di una serie di appuntamenti che nel mese di maggio porteranno a compimento il progetto Educare per crescere nella legalità, promosso dal Comune di San Salvo attraverso la cooperativa Nuova Solidarietà. Mirna Salvatore, presidente della cooperativa, in apertura ha ricordato la figura di Maria Giulia Moretta, fondatrice di Nuova Solidarietà. Il sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore Maria Travaglini hanno sottolineato l'importanza del progetto portato avanti con scuole e associazioni della città. Presente anche il comandante della Guardia Costiera di Vasto, Giuliano D'Urso, che anche quest'anno ha tenuto molti incontri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente marino. Poi gli interventi di Anna Paola Sabatini e Anna Orsatti, che hanno raccolto il progetto di educazione alla legalità negli istituti comprensivi da loro guidati. L'intervento di Don Patriciello è stato coinvolgente ed entusiasmante e ha mantenuto viva l'attenzione della sala con il suo messaggio di legalità. Il sacerdote, cha abbiamo intervistato al termine dell'incontro [IL VIDEO], ha invitato tutti ad avere un occhio che guarda alla realtà locale e uno che punta alla dimensione globale, così da avere sempre la giusta percezione di ciò che accade intorno. "L'unica strada è quella del dialogo", ha detto Don Maurizio spiegando quale sia la via da lui utilizzata per le sue battaglie e quella che ogni giorno indica a chi vuole seguirlo nel combattere per la legalità.