Il Trofeo Città di Mafalda è una new entry nel panorama della Mountain Bike, il Team Vastese inn Bike ha individuato nel territorio di Mafalda un percorso unico nel suo genere. Si svolgerà una Gran Fondo con delle caratteristiche che al corridore resteranno impresse, è come una grande salita del Giro d’Italia, sono lì e non sono copiabili, non sono sovrapponibili o li fai lì altrimenti in nessun altro posto, si pensi al Mortirolo, allo Stelvio con i suoi lunghi tornanti ebbene cosi sarà la salita ed il single treck del Passo dei Cento Diavoli a Mafalda. Questa prova laureerà un campione vero della MTb, deve avere forza, coraggio, determinazione, poi possedere il manico e la padronanza del mezzo per affrontare i passaggi tecnici su roccia e nel bosco.

“Poi ciliegina sulla torta - ci comunica il presidente della Vastese inn Bike Luigi Di Lello -, lo sport ed in questo caso il ciclismo si porterà avanti nel concepire il nuovo futuro assetto amministrativo italiano con l’introduzione delle Macroregioni. Questa parte d’Italia (Marche,Abruzzo, Molise) avrà il nome di Regione Adriatica, la Vastese inn Bike, la UISP Abruzzo assegneranno il primo titolo della Regione Adriatica che verrà".

Qualche dato tecnico la gara si svolgerà su un percorso che misurerà 36 km circa, è caratterizzato da due lunghe discese e due lunghe salite inframezzate da saliscendi, pochissimi tratti pianeggianti. L’ottantacinque per cento del tempo in sella è per fare salita e discesa. Al 20° km circa previsto un cancello e si fisserà il tempo max di un’ora e quaranta dalla partenza. Previsti 2 punti ristoro. L’attesa della cittadinanza con in testa l’amministrazione comunale di Mafalda con il Sindaco Egidio Riccioni, è tanta, c’è curiosità per l’arrivo di questo circo colorato che è la MTB. Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria, previsto pranzo finale curato dalla locale Protezione Civile. E’ previsto anche il giro escursionistico in mtb per gli amanti della natura. Quindi tutti a Mafalda il 17 maggio, l’orario di partenza della gara e del giro escursionistico è fissato per le 9,30.

Per ulteriori info 339 3086378 Luigi



Vastese Inn Bike