"Un successo di pubblico mercoledì sera alla Multisala del Corso a Vasto, per la proiezione del film Il Segreto di Italia del regista Antonello Belluco, che racconta la strage di Codevigo, paese della bassa padovana, compiuta dai partigiani comunisti a guerra finita, nel 1945. L'iniziativa ha registrato il tutto esaurito". Esprime soddisfazione Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento, l'associazione che raggruppa i giovani del centrodestra vastese.

"Una storia, quella narrata dalla pellicola della Eriadorfilm, che non doveva essere divulgata perché i partigiani restassero degli eroi nella memoria collettiva di un popolo che non riesce a fare i conti nemmeno con se stesso.

Ritengo – ha detto Marco di Michele Marisi nell'intervento di presentazione - ci sia libertà e pace solo dove c'è verità: ecco perché ogni segreto deve essere svelato; ecco perché ho voluto proiettare nella nostra città questo film che ha contribuito a togliere il velo da un pezzo di storia che in molti non volevano si conoscesse: innocenti assassinati nel clima di odio della guerra civile, nel 1945, a conflitto finito. Assassinati dai partigiani a Codevigo. Dolore per quei fatti, ancora oggi. Ma insieme alla verità, lo stesso dolore è un mezzo per riscrivere la storia. Quella vera. Quella che non tutti – ha concluso il responsabile di Giovani In Movimento , che ha organizzato la proiezione - hanno il coraggio di raccontare".