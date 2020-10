"Sarebbe il caso che si specificasse in modo chiaro a quali altre organizzazioni sindacali si fa riferimento. Solo per evitare inutili strumentalizzazioni ed essere, quando si affrontano certe questioni molto delicate, assolutamente chiari, precisi e trasparenti". Lo afferma Giuseppe Rucci, segretario provinciale della Filctem Cgil, replicando alle polemiche sollevate dai Cobas in merito alle elezioni alla Bravo, azienda del gruppo Pilkington in cui sono in corso le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali.

"Faccio notare, per completezza di informazione - precisa Rucci - che la correttezza delle operazioni di voto, è garantita da una Commissione elettorale formata da un componente per ogni sigla sindacale che partecipa al voto. Mi dispiace che ad urne aperte si inneschino queste polemiche".