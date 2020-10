Basta guardare la copertina del suo profilo facebook per capire quale sia la sua grande passione. Franco Russo, 24enne vastese, è uno dei ragazzi che frequenta il centro di Pollutri dell'Anffas. Disegna, pittura, utilizza il computer e ha una grande passione per la Protezione Civile. Ma non è una cosa che nasce così a caso. Il suo è un desiderio così grande da raccontarlo a tutti quelli che incontra.

"Io voglio rendermi utile e aiutare gli altri", dice con un grande sorriso. Lo ripete sempre, con quella spontaneità, generosità e schiettezza che caratterizza un ragazzo speciale come lui. "Voglio essere un volontario di cuore, facendo ciò di cui gli altri hanno bisogno". Così in un pomeriggio di attività insieme agli educatori e volontari del'Anffas, l'associazione presieduta da Paola Mucciconi, siamo andati a trovarlo a Pollutri, per farci raccontare il suo desiderio. E chissà che non si riesca a trovare il modo per permettere a Franco di far divenire il suo piccolo, grande desiderio realtà.